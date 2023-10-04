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Kars'ta Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Eğitimi Verildi

Kars'ta polis ve jandarma ekipleri tarafından Eylül ayında bin vatandaşa, 'Kadına Karşı Şiddetle Mücadele' çerçevesinde bilinçlendirme eğitimi verildi. Ayrıca 5 bin kadına KADES uygulamasının indirilmesi ve kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı. İl genelinde bin bilgilendirme broşürü de dağıtıldı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından bilgilendirme çalışmaları aralıksız devam edecek.