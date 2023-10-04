Kars'ta Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Eğitimi Verildi
Kars'ta polis ve jandarma ekipleri tarafından Eylül ayında bin vatandaşa, 'Kadına Karşı Şiddetle Mücadele' çerçevesinde bilinçlendirme eğitimi verildi. Ayrıca 5 bin kadına KADES uygulamasının indirilmesi ve kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı. İl genelinde bin bilgilendirme broşürü de dağıtıldı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından bilgilendirme çalışmaları aralıksız devam edecek.
Kars'ta polis ve jandarma ekiplerince Eylül ayında bin vatandaşa, "Kadına Karşı Şiddetle Mücadele" çerçevesinde bilinçlendirme eğitimi verildi.
Kadına Şiddetle Mücadele çerçevesinde 5 bin kadına uygulaması indirildi ve kadınlar KADES uygulamasının kullanılması hakkında bilgilendirildi.
Ayrıca polis ve jandarma ekiplerince il genelinde vatandaşlara bin bilgilendirme broşürü dağıtıldı.
Polis ve jandarma ekiplerince bilgilendirme çalışmalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS