Kars'ta Ekim Ayında 369 Konut Satıldı

Kars'ta Ekim ayında 369 konut satılırken, Türkiye genelinde ise Ekim ayında 93 bin 761 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 azaldı.

Kars'ta Ekim ayında 369 konut satılırken, Türkiye genelinde ise Ekim ayında 93 bin 761 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Kars'ta 369, Ağrı'da 265, Iğdır'da 114 ve Ardahan'da Ekim ayında 43 adet konut satışı gerçekleşti.

Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 azalarak 93 bin 761 oldu. Konut satışlarında İstanbul 14 bin 941 konut satışı ve yüzde 15,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 7 bin 394 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 5 bin 192 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 40 konut ile Hakkari, 43 konut ile Ardahan ve 80 konut ile Bayburt oldu. - KARS