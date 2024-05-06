Kars'ta Dumanlı Dağı'nın zirvesine kar yağdı

Sis bulutları arasında kalan dağlarda kartpostal görüntüler

KARS - Kars'ta son günlerde etkili olan yağmur ve soğuk havadan dolayı yüksek kesimlere kar yağdı. Sis bulutları, dağların zirvesine yağan kar ve açan çiçekler kartpostal görüntüler ortaya çıkardı.

Kars'ta soğuk ve yağmurlu hava etkisini sürdürüyor. Kars-Digor sınırında bulunan 2 bin 723 metre yükseklikteki Dumanlı Dağı'nın tepesi yeniden beyaza bürünürken, kent genelinde birçok yerde ise sis etkili oldu.

Dumanlı Dağı'nın zirvesine Mayıs ayında düşen kar, bölgede etkili olan sis ile birleşen rengarenk çiçekler görenlere büyüledi.

Kentte yüksek kesimlere düşen kar ile birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derecede düşerken, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü ise Kars ve çevresi için yağmur ve sel uyarısında bulundu.