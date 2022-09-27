Kars'ta deprem mi oldu? 27 Eylül Salı Kars'ta nerede deprem oldu? Kars depremi merkez üssü neresi? Son dakika gelişmeleri...

AFAD ve Kandilli verilerine göre 27 Eylül Salı 2022 günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Kars'ta deprem mi oldu? 27 Eylül Salı Kars'ta nerede deprem oldu? Kars depremi merkez üssü neresi? Son depremler ve son dakika deprem haberleri! Bugün Kars'ta deprem mi oldu? Bugün deprem oldu mu, nerede oldu? Deprem nerelerde hissedildi?

Son dakika gelen haberlere göre Ardahan'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından vatandaşlar, Kars'ta deprem mi oldu? 27 Eylül Salı Kars'ta nerede deprem oldu? Kars depremi merkez üssü neresi? Deprem Kars'ta da hissedildi mi? merak etti. İşte detaylar...

KARS'TA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre Ardahan'ın Göle ilçesinde 27 Eylül Salı saat 17:24'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Kars ve civar şehirlerden de hissedildi. Depremin merkez üssü Ardahan olarak açıklandı.

Afad'ın paylaşımı şöyle:

"Geçmiş olsun Ardahan.

Göle ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

Gelişmeleri takip ediyoruz."

Kandilli Rasathanesi depremin şiddetinin 5.2 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi'ne göre depremin merkez üssü Ardahan Göle-Balçeşme olduğu belirlendi.

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DEPREM NEREDE OLDU?

Deprem Ardahan'ın Göle ilçesinde oldu. Fakat civar şehirlerden de hissedildi.