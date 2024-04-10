Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Kars'ta bayram namazında camiler doldu taştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta bayram namazında camiler doldu taştı

KARS - Türkiye'de bayram namazının en erken kılındığı illerden birisi olan Kars'ta Ramazan Bayramı namazında camiler doldu taştı.

Kars'ta, vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Güneşin doğmasıyla birlikte camilere gelen vatandaşlar, imam öncülüğünde bayram namazı kıldı. Kars Valisi Ziya Polat ve AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da vatandaşlar ile birlikte Sultan Alparslan Külliyesi ve Camii de bayram namazı için saf tuttu.

Sultan Alparslan Külliyesi ve Camii de namazlarını kılan vatandaşlar daha sonra Kars Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Cami çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, "Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Cümle ümmeti Muhammedin, İslam Alemi'nin, Türkiye'nin Kars'ımızın Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. İnşallah bu Ramazan Bayramı Gazze'de, Filistin'deki dünya üzerindeki tüm mazlumların ve mağdurların kurtuluşuna vesile olur. Yeniden birlik ve beraberliğimize vesile olur Canabı Allah'a dua ediyoruz" dedi.

Daha sonra söz alan Vali Ziya Polat, "Bugün bayram namazına kavuşma mutluluğu yaşıyoruz. Öncelikle aziz milletimizin ve İslam Alemi'nin bayramını kutluyoruz. Huzur içerisinde, barış içerisinde mazlumun ahını alan insanların ıslah olmasının duasını ederek bayrama ulaştık. Ben buradan Filistinli kardeşlerimize, Doğu Türkistanlı kardeşlerimize, dünyanın dört tarafında eziyet gören, zalimlerin zulmü altında eziyet gören tüm kardeşlerimizin bayramı kutlu olsun" diye konuştu.

Vali Ziya Polat, Milletvekili Adem Çalkın ve protokol üyeleri bayram namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Ramazan Bayramı Milletvekili Adem Çalkın AK Parti Kars Cami Yerel Haberler Genel Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Samsun bayram namazı saat kaçta 2024? Samsun bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Kayseri bayram namazı saat kaçta 2024? Kayseri bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Manisa bayram namazı saat kaçta 2024? Manisa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Kocaeli bayram namazı saat kaçta 2024? Kocaeli bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Şanlıurfa bayram namazı saat kaçta 2024? Şanlıurfa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Konya bayram namazı saat kaçta 2024? Konya bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Bursa bayram namazı saat kaçta 2024? Bursa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı İzmir bayram namazı saat kaçta 2024? İzmir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Ankara bayram namazı saat kaçta 2024? Ankara bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı İstanbul bayram namazı saat kaçta 2024? İstanbul bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 9-10 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 9-10 Nisan BAYRAMDA HAVA DURUMU nasıl olacak? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title