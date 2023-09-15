Kars'ta Ağustos Ayında 322 Konut Satıldı

Kars'ta Ağustos ayında 322 konutun satışı gerçekleştirildi. Türkiye genelinde ise Ağustos ayında 122 bin 91 konut satıldı. Kars'ta kiralık daire fiyatları da yüksek seviyede.

Kars'ta Ağustos ayında 322 konutun satışı yapıldı. Türkiye genelinde ise Ağustos ayında 122 bin 91 konut satıldı

Türkiye istatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre; Kars'ta Ağustos ayında 322 konutun satışı gerçekleştirildi.

TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Ağrı'da 275,322, Iğdır'da 148 ve Ardahan'da Ağustos ayında 39 adet konut satışı yapılarak el değiştirdi.

Öte yandan Kars'ta kiralık daire fiyatları da el yakıyor. Kentte 1 artı 1 daireler 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında kiraya veriyor. Bölgesine göre kiralık daireler ise 5 ile 7 bin lira arasında kiraya verilirken vatandaşlar ise kiralık daire bulmakta zorlanıyor. - KARS