Kars'ta aç kalan bir kurt, Akyaka ilçesine bağlı Kalkankale köyünde bir evin bahçesinde bulunan köpeği sürükleyerek götürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kars'ta aç kalan kurt köpeği sürükleyerek böyle götürdü

KARS - Kars'ta aç kalan kurt, köpeği sürükleye sürükleye götürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kars'ta kar yağmasıyla birlikte kurtlarda şehir merkezine inmeye başladı. Aç kalan kurt, Akyaka ilçesine bağlı Kalkankale köyüne indi. Gece olduğu için köy içerisinde bir evin bahçesine giren aç kurt, evin bahçesinde bulunan köpeği, evden uzak bir noktaya çekti. Daha sonra köpeğe saldıran kurt, köpeği sürükleyerek götürdü. O anlar anbe an kaydedildi.