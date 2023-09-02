Kars Selim'de traktör devrildi, sürücü yaralandı

Kars Selim'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Kars'ın Selim ilçesine bağlı Gürbüzler köyü mevkiinde meydana geldi. Selim'den Gürbüzler köyüne seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve içerisinde 2 de çocuğun bulunduğu traktör köy girişinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören köylüler olay yerine gelerek derilen traktörü başka bir traktörle devrildiği yerden kaldırıldı.

Traktörde bulunan 2 çocuk kazayı yaralanmadan atlattı. - KARS