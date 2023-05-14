Kars seçim sonuçları son dakika! Kars açılan sandık oranı kaç? Kars Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
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2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi tüm yurtta geniş katılımla gerçekleşti. Ülke genelinde demokrasi şöleni havası eserken vatandaşlar Kars hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Kars hakkında, 2023 Kars seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Kars Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak merak edildi.
Aylardır süren seçim maratonunda sona gelindi. Adaylar seçim çalışmalarını tamamlayıp sonuçları beklemeye geçerken vatandaşlar da ekranları başında seçim sonuçlarını takip etmeye başladı. Kars sakinleri de kendi oy bölgelerinde kimin kazandığını araştırdı. Peki, 2023 Kars seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Kars Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Anadolu Ajansı verilerine göre Kars'ta Açılan Sandık: %54.91
Kemal Kılıçdaroğlu %49.44
Recep Tayyip Erdoğan %44.69
Sinan Oğan %5.40
Cumhurbaşkanı adayının, seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması (en az yüzde 50 oran + 1 oy) gereken iki turlu sistemle seçilir. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır ve ardından salt çoğunluğu alan aday seçilir. Cumhurbaşkanı, 5 yıllık görev süresi için doğrudan halk tarafından seçilir.
Seçim sonuçları YSK'nın seçim yasağı kararını kaldırması sonrası açıklanacak. Güncel sonuçlar için SEÇİM sayfamızı takip edebilirsiniz.