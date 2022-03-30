Kars Ramazan imsakiyesi! Kars iftar saati ne zaman? Kars imsak saati ne zaman? Kars Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatleri!

Vatandaşlar Ramazan ayının güzelliğini ve uhrevi havasını en iyi şekilde yaşamak için şimdiden alışverişler yapmakta ve kendini hazırlamakta. Ramazanın en güzel yaşandığı şehirlerden biri de hiç şüphesiz Kars'dır. Camileri, düzenlenen etkinlikleri ve organizasyonları ile Ramazanın ruhunu tam olarak yaşamakta. Orucun başladığını ve bittiğini gösteren imsak ve iftar saatleri merak edilmekte. Peki Kars iftar saati kaçta? Kars imsak saati ne zaman?

KARS RAMAZAN İMSAKİYESİ

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