Kars okullar tatil mi? 25 Aralık Kars okul var mı? Kars'ta okullar tatil edildi mi?

Yurt genelinde soğuk havanın etkisini göstermesiyle okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle Kars'ta okullar tatil edildi mi merak konusu oldu. Arama motorlarında 25 Aralık Pazartesi günü okul var mı sorgulatılıyor. Peki, Kars okullar tatil mi? 25 Aralık Kars okul var mı? Kars'ta okullar tatil edildi mi? Detaylar haberimizde...

KARS OKULLAR TATİL Mİ?

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, soğuk hava koşulları nedeniyle olası buzlanma riskine karşı tüm okulların yarın tatil edildiği bildirildi. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile ve 60 yaş üstü personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.