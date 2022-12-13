Kış aylarına girmemizle beraber kötüleşen hava durumunun ardından öğrenciler ve veliler bugün okullar tatil mi? sorularını araştırdı. Karslılar soğuk ve fırtınalı bir güne uyanmasıyla beraber arama motorlarında Kars okullar tatil mi? 13 Aralık Kars okul var mı, yok mu? soruları aratıldı. İşte detaylar...

Karslılar bu sabah yağışlı bir güne uyandı. Vatandaşlar ise arama motorlarında Kars okullar tatil mi? 13 Aralık Kars okul var mı, yok mu? sorularına yanıt aradı. Kış aylarına girmemizle beraber zorlaşan hava şartlarının ardından Kars okullar tatil mi? sorusu gündeme geldi. Detaylar haberimizde.

KARS OKULLAR TATİL Mİ?

Kars'ta okullarda eğitime devam edilecek. Herhangi resmi bir açıklama yapılmadı.