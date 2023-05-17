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Kars milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Kars AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekilleri!

Kars milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Kars AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekilleri!

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14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Kars'ta seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Kars milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Kars CHP, AK Parti, İyi Parti milletvekilleri!

Kars milletvekilleri listesi! 14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Kars'ta seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Kars milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Kars CHP, AK Parti, İyi Parti milletvekilleri haberimizde...

SEÇİLEN KARS MİLLETVEKİLLERİ

YSP Milletvekilleri

Gülüstan Kılıç Koçyiğit

AK Parti Milletvekilleri

Adem Çalkın

CHP Milletvekilleri

İnan Akgün Alp

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