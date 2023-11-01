Kars ketesi tarifi! MasterChef Kars ketesi nasıl yapılır?

Masterchef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Kars ketesi hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Kars ketesi hazırladı. Peki, Kars ketesi nedir? Kars ketesi nasıl yapılır? Kars ketesi nedir?

Doğu Anadolu mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Kars ketesi ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Kars ketesi nasıl yapılır? Kars ketesi nedir? Kars ketesi nasıl yapılır, Kars ketesi yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Kars ketesi yapıldı, evde klasik Kars ketesi yapıldı! İşte en güzel Kars ketesi!

KARS KETESİ TARİFİ!

Kars Ketesi Nasıl Yapılır ?

Kete İçin Gerekli Malzemeler Nedir?

2 kilo süt

2 yumurta

4 kaşık yağ

1 yemek kaşığı tuz

1 bal kaşığı şeker tuzu

1 yemek kaşığı pakmaya

Ketenin Nasıl Hazırlanır?

Ilık sütü ve tüm malzemeyi iyice yoğurarak çok yumuşak bir hamur yapılır ve hamur ekşimeye bırakılır. Hamur ekşirken bir yandan da ketenin içi hazırlanır. Kete için erimiş tereyağı, tuz ve un bir kabın içine koyulur ve iyice ovulur (isteğe göre içe şeker tozu da koyulur.) iyice mayalanan hamurdan yuvarlak bezeler alınır. Onlar büyük yufka şeklinde açılır. Sonradan açılan yufkalar yağlanarak katlanır. 4 kat olunca da içine yapılan içten koyularak katlanır. Parmaklarla iyice bastırılarak büyütülür. Sonra üzerine süt ile yumurta karışımını sürerek fırına sürülür servise hazır hale getirilir.