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Kars'ın zirvesindeki gölün buzları çözülüyor

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Denizden 2 bin 300 metre yükseklikte bulunan ve Kars'ın zirvesinde yer alan Aygır Gölü'nün buzları çözülmeye başladı. Buzları çözülen göl havadan görüntülendi. Kars turizmine önemli katkıları olan volkanik göl, kış ayalarının başında buz tutarken, baharla birlikte de erimeye başlıyor.

Kars'ın zirvesindeki gölün buzları çözülüyor

KARS - Denizden 2 bin 300 metre yükseklikte bulunan ve Kars'ın zirvesinde yer alan Aygır Gölü'nün buzları çözülmeye başladı. Buzları çözülen göl havadan görüntülendi.

Kars turizmine önemli katkıları olan "Doğal Sit Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Doğal Sit Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescillenen volkanik göl, kış ayalarının başında buz tutarken, baharla birlikte de erimeye başlıyor.

Kışın 40 santim buz kalınlığına ulaşan Aygır Gölü, etrafını çeviren dağlar ve bulutların arasında buzulları aratmayan görüntüler ortaya çıktı göl, fotoğrafçılarında uğrak mekanı oluyor.

Aygır Gölü'ne fotoğraf çekmek için geldiğini ifade eden fotoğrafçı Serkan Erkoç, "Aygır Gölü'ndeyim fotoğraf çekmek için geldim. Buzulları aratmayan bir görüntü var. Havalar böyle giderse Mayıs ayında buzların tamamen çözülmesini bekliyoruz. Bende buraya fotoğraf çekmek için, fotoğraflamak için geldim" dedi.

Kars'ın Susuz ilçesi sınırlarında bulunan Aygır Gölü, etrafında bulunan dağlarla birlikte adeta görsel şölen sunuyor. 2 bin 941 kilometre alan sahip olan ve buzları çözülmeye başlayan Aygır Gölü, havadan görüntülendi. Aygır Gölü, buzları Mayıs ayının sonunda ise tamamen çözülüyor. Dalgaların kıyıya taşıdığı buzlar ise buzulları aratmayan görüntüler ortaya çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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