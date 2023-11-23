Haberler ›› Turizm ›› Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karla kaplanan sarıçam ormanları dronla görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karla kaplanan sarıçam ormanları dronla görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanları, kar yağışı sonrası dronla görüntülendi. Bölgede oluşan güzel manzara, kış turizmi için önemli olan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin de beyaza büründüğünü gösterdi.