Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karla kaplanan sarıçam ormanları dronla görüntülendi
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Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanları, kar yağışı sonrası dronla görüntülendi. Bölgede oluşan güzel manzara, kış turizmi için önemli olan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin de beyaza büründüğünü gösterdi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karla kaplanan sarıçam ormanları dronla görüntülendi.
Bölgede iki gün önce etkili olan kar sonrası, ormanlık alanlarda güzel manzara oluştu.
Yağışla kış turizminin önemli merkezlerinden sarıçam ormanlarıyla kaplı 2 bin 634 rakımdaki Cıbıltepe Kayak Merkezi de beyaza büründü.
İlçeyi çevreleyen ve birçok yaban hayvanına yaşam alanı sunan sarıçam ormanlarının karla kaplı hali dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Turizm