Kars'ın geleneksel 140 yemeği görücüye çıktı

KARS - Kars'ın tespit edilen geleneksel 170 yemeğinden 140'ı görücüye çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Kars Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda "Kars Yemekleri" tanıtım programı düzenlendi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ise, "Şehrimizi hepiniz biliyorsunuz Anadolu'nun Kafkaslara açılan kapısı. Hakikaten birçok medeniyetin kültürün, başkenti, kavşak noktası, dolayısıyla bu kültürel zenginlik, bu medeniyet elbette yemeklere de yansımış durumda. Biz çok zengin bir mutfağa sahibiz. Evet, bizim kültürel varlıklarımız, tabii varlıklarımız çok sayıda bir açık hava müzesiyiz. Aynı zamanda yöresel yemekler açısından da zengin bir kültürü içimizde barındırıyoruz. Bu açıdan çok mutluyuz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Grand Ani Otel'de bin bir emekle hazırlanan damak tadı yemekler, görücüye çıktı.

Başta kaz yemeği olmak üzere Kars'ın kendisine has çok sayıda yemeğinin tanıtımı yapıldı.

Protokol üyeleri daha sonra sergiyi gezerek Kars'ın yemekleri hakkında bilgi aldı. Sergi sonrası Vali Öksüz, birçok yemeği bildiğini ancak halen bazı yemekleri bilmediğini ve bu yemeklerin tanıtımı yapmak adına bir kitabın da hazırlandığını kaydetti.