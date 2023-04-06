Kars İftar, İmsak ve Sahur vakti ne zaman? 6-7 Nisan (Perşembe-Cuma) Kars ve ilçeleri sahur ve iftar ne zaman, saat kaçta?

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KARS 6-7 NİSAN İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ NE ZAMAN?

Kars'ta 6 Nisan Perşembe günü iftar saati 18:43 olarak açıklandı. 6 Nisan Perşembe sahur vakti ise 04:09 olarak açıklandı. Ayrıca 7 Nisan Cuma sahur vakti 04:07 iken, aynı gün iftar vakti ise 18:44 'dür.

15 Ramazan 1444 6 Nisan 2023 Perşembe 04:09 05:37 12:15 15:52 18:43 20:05

16 Ramazan 1444 7 Nisan 2023 Cuma 04:07 05:36 12:15 15:52 18:44 20:07

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İFTAR DUASI NEDİR?

Peygamber Efendimiz, iftar edeceği zaman özel yiyecekler aramaz, yemek ayrımı yapmaz, sofrada ne bulursa onunla iftar ederdi.

Onun iftar sofrası, lüks ve israftan uzak, son derece sade idi. Medine"de Efendimizin yanında büyüyen Enes b. Mâlik (ra), Resûlullah"ın iftarını şöyle anlatmıştır: "Resûlullah (sav) akşam namazını kılmadan önce birkaç taze hurma ile, eğer yoksa kuru hurma ile iftar ederdi, o da yoksa birkaç yudum suyla orucunu açardı."

Peygamberimiz, Allah rızasını kazanmak için oruç tutar, O"nun rızkıyla iftar eder, iftar ederken de ellerini açarak şöyle dua ederdi:

"Allâhümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü. (Allah"ım! Senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım.)"

Allah Resûlü, "Her oruçlunun iftarını açtığında reddedilmeyen bir duası vardır." diyerek müminlere bu sevinç ve bağışlanma vaktinde dua etmelerini öğütlemiştir. Bu hadisi Peygamberimizden nakleden sahâbî Abdullah b. Amr"ın (ra) iftar vaktinde,"Allah"ım! Senden herşeyi kuşatan rahmetin ile beni bağışlamanı dilerim." diyerek dua ettiği bilinmektedir.

SAHUR YEMEĞİNİN DİNDEKİ ÖNEMİ

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 29, 50).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde "bereket" (Buhârî, Savm, 50) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 66). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî', II, 206).