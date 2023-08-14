Kars Baraj Gölü'nde bulutların suya yansıması kartpostal görüntüler ortaya çıkardı. Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden birisi olan Kars yazın bütün güzelliğiyle görenleri mest ediyor. Kars Baraj Gölü etrafında rengarenk çiçekler ve bulutların suya yansıması Kars'ın doğa güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Kars'a yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan eski Boğazköy bölgesinde baraj gölünün etrafında açan rengarenk çiçekler renk cümbüşü yaşatırken, gökyüzündeki bulutların da suya yansımasıyla ortaya çıkan görüntü görenleri mest etti. Rengarenk çiçekler, baraj gölü ve bulutların suya yansıması anbean kaydedildi.

Kars Baraj Gölü'nde kartpostallık görüntüler

KARS - Kars Baraj Gölü'nde bulutların suya yansıması kartpostal görüntüler ortaya çıkardı.

Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden birisi olan Kars yazın bütün güzelliğiyle görenleri mest ediyor. Kars Baraj Gölü etrafında rengarenk çiçekler ve bulutların suya yansıması Kars'ın doğa güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kars'a yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan eski Boğazköy bölgesinde baraj gölünün etrafında açan rengarenk çiçekler renk cümbüşü yaşatırken, gökyüzündeki bulutların da suya yansımasıyla ortaya çıkan görüntü görenleri mest etti. Rengarenk çiçekler, baraj gölü ve bulutların suya yansıması anbean kaydedildi.