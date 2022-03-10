Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak nerede çekildi? Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak oyuncuları kim, konusu nedir?
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Yönetmenliğini Ahmet Uluçay'ın gerçekleştirdiği 2004 yılı yapımı uzun metrajlı sinema filmi Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak nerede çekildi? Uluçay'ın kendi yaşamından kesitler sunduğu film oldukça doğal ve şiirsel gerçekçi tarzda işlenmiş. Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak oyuncuları kim, konusu nedir? Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak ne zaman çekilmiştir?
Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak nerede çekildi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ahmet Uluçay'ın ilk sinema filmi olan Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak, "karpuz kabuğundan gemiye binersen çabuk inersin" mesajını konu ediniyor. Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak oyuncuları kim, konusu nedir? Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak ne zaman çekilmiştir?
Biri karpuzcunun, diğeri berberin yanında çırak olarak çalışan iki çocuğun köylerinde film oynatmak için verdiği mücadeleyi anlatan film, Naif, hüzünlü ama umut dolu, sıcak bir işlenişe sahip: Recep ve Mehmet sinemaya delicesine tutkundur. Gündüzleri kasabada çalışıp, geceleri köydeki evlerinin ahırında bir yandan derme - çatma bir film projeksiyon makinası yapmaya çalışırken, diğer yandan da hayatlarını tümden değiştirecek olan rejisörlük hayalleri kurmaktadırlar. İşin içine Recep'in kendisinden yaşça büyük olan Nihal'e aşkı da karışınca, hayatlarında derin izler bırakan unutulmaz bir yaz mevsimi yaşarlar.
Ahmet Uluçay'ın halen kendisinin de ikamet ettiği, memleketi olan Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik köyünde çekilen film, yönetmenin evvelce çektiği kısa filmlerinin bir nevi uzun metrajlı versiyonu olarak da tanımlanabilir.
- İsmail Hakkı Taslak : Recep
- Kadir Kaymaz : Mehmet
- Gülayşe Erkoç : Nezihe
- Boncuk Yılmaz : Nihal
- Hasbiye Günay : Güler
- Mustafa Çoban : Karpuzcu Kemal
- Fizuli Caferof : Deli Ömer
- Aysel Yılmaz
- Ahmet Uluçay : Berber
Ödülleri
- 16. Ankara Film Festivali, Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu, Kadir Kaymaz
- 16. Ankara Film Festivali, Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu, İsmail Hakkı Taslak
- 16. Ankara Film Festivali, En İyi Kurgu, Mustafa Preşeva
- 16. Ankara Film Festivali, En İyi Film, Ahmet Uluçay
- 23. İstanbul Film Festivali,En İyi Film, Ahmet Uluçay
- 26. Montpellier Film Festivali, En İyi Film, Ahmet Uluçay
- San Sebastian Film Şenliği, Jüri Özel Ödülü, Ahmet Uluçay
- 26. Siyad Türk Sineması Ödülleri, Umut Veren Genç Kadın Oyuncu, Boncuk Yılmaz
- 26. Siyad Türk Sineması Ödülleri, En İyi Film, Ahmet Uluçay
- Siyad Türk Sineması Ödülleri, En İyi Yönetmen, Ahmet Uluçay
- Siyad Türk Sineması Ödülleri, En İyi Senaryo, Ahmet Uluçay
- 45. Uluslararası Selanik Film Festivali, Özel Mansiyon, Ahmet Uluçay
- Montpellier Akdeniz Filmleri Festivali, Altın Antigone ödülü
- San Sebastian Film Festivali, İkincilik ödülü