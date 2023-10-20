"Filistinliler neden "Karpuz" simgesini kullanıyor?" Sosyal medyada gündem oldu. Karpuz sembolü, Filistinliler arasında İsrail'in sansürünü aşmak amacıyla kullanılan bir semboldür. Peki ama Karpuz emojisi ne anlama gelir? İşte detaylar…

Filistin bayrağına benzer renklere sahip olan karpuz emojisi, özellikle sosyal medya platformlarında sansürü atlatmak için tercih edilmektedir. Peki, Karpuz emojisi ne anlama gelir? Filistinliler neden "Karpuz" simgesini kullanıyor?Detaylar haberimizdedir…

KARPUZ EMOJİSİ NE ANLAMA GELİR?

Sosyal medya platformlarının ve İsrail'in sansürünü aşmak isteyen Filistinliler, karpuz emojisi etrafında bir araya geliyor.

Siyah, beyaz, yeşil ve kırmızı renklere sahip olan Filistin bayrağı, 1967'deki Altı Gün Savaşı sonrasında Gazze ve Batı Şeria'da yasaklanmıştı. Bu nedenle birçok kişi tutuklandı. Aktivistler, bu baskılara rağmen bayrağın renklerini taşıyan karpuz sembolünü kullanmaya başladılar. Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması ile bayrak yasağı kalksa da, bayrağa yönelik baskı hala devam ediyor.

FİLİSTİNLİLER NEDEN "KARPUZ" SİMGESİNİ KULLANIYOR?

Filistinliler, bu tarihi karpuz sembolünü sosyal medya platformlarında kullanmaya adapte ettiler. Mayıs ayında İsrail-Hamas gerginliği arttığında dijital platformlarda da sansür arttı. İnternet üzerindeki denetimi aşmak isteyen kullanıcılar, karpuz emojisine başvuruyorlar.

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