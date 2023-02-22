Karot testi nedir, nasıl yapılır? Karot testi zararlı mı?

Kahramanmaraş ve Hatay'daki depremlerin ardından herkesin aklındaki tek soru "Yaşadığım bina güvenli mi?" Özellikle büyük İstanbul depreminin beklendiği İstanbul'da çok sayıda vatandaş binalarının güvenliğini test ettirmek için araştırmalara koyuldu. Uzmanlar güçlendirme yöntemlerinin uygulanabilmesi için binanın durumunun ve kullanılan malzemelerin önemli olduğunu belirtirken Peki Karot testi nedir? Karot testi nasıl yapılır? Karot testi zararlı mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kamuoyunda "Aslın felaketi" olarak bilinene Kahramanmaraş merkezli depremler birçok ilde yıkıcı hasalar bırakmıştı. Depremlerin ardından binaların sağlamlığı da tartışma konusu oldu. Uzmanlar güçlendirme yöntemlerinin uygulanabilmesi için binanın durumunun ve kullanılan malzemelerin önemli olduğunu belirtirken vatandaşlar ise karot testinin nasıl yapıldığını, ne sonuçlar verdiğini merak ediyorlar. Peki, Karot testi nedir? Karot testi nasıl yapılır? Karot testi zararlı mı? Detaylar haberimizde...

KAROT TESTİ NEDİR?

Karot testi, bina duvarından silindir şeklinde delerek beton örneği alan karot makineleri ile yapılır. Binaların deprem dayanıklılığını ölçmek için kullanılan en etkili yöntemdir. Betonu analiz ederek ve basınç testlerine tabi tutarak direnç ve kalite konusunda bilgi verir.

KAROT TESTİ NASIL YAPILIR?

Binanın taşıyıcı kolonu, duvarlar, kiriş veya döşemeler gibi özel alanlardan silindir şekilde alınan numuneler, daha sonra bir dizi sağlamlık testine tabii tutuluyor. Uzmanlar tarafından yapılan test sonuçları rapor edilerek, mülk sahibi sorumlu kişiye iletiliyor. Ayrıca karot testi sonucunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na da zorunlu olarak bildirmek gerekiyor. Karot testi sonucunda eğer bina depreme dayanıksız çıkarsa kentsel dönüşüm kapsamına girip, tahliye kararı çıkabiliyor. Ayrıca riskli olduğu düşünülen veya biten her yeni yapının güvenirliliğinin tespiti için mutlaka karot raporu almak gerekiyor.

Binanın beton dayanıklılığı ve demir durumunu da analiz eden karot testi, tek başına kapsamlı bir depreme dayanıklılık ölçütü değildir. Binanın bulunduğu zeminle ilişkisi gibi birçok faktör, binanın depremde göstereceği performansı etkileyebilir. Özellikle şehirleşmenin ve nüfusun fazla olduğu yerleşim yerlerinde denetim süzgecinden geçmeyen birçok yapı olduğu gerçeği düşünülürse, karot testi kendi yaşamınız içinyapabileceğiniz en üst seviye bina kontrolüdür.

KAROT TESTİ ZARALI MI?

Bina güçlendirme yapılırken bazı yanlışlarla karşılaştıklarını belirten İnşaat Mühendisi Parlar, "Güçlendirilebilecek binalar var güçlendirilemeyecek binalar var. Maalesef son dönemlerde medyada halkımız tarafından çok güvenilir olduğu düşünülen bazı hocalarımız güçlendirmenin çalışmadığını, güçlendirme yapmanın yanlış olduğunu ve güçlendirilmiş binaların bir başka depremde tekrar yıkılabileceğini söylüyor. Bu böyle değil. Eğer bir binanın taşıyıcı sistemi güçlendirmeye uygunsa ve doğru uygulama yapılırsa güçlendirme kesinlikle çalışıyor. 1999 Düzce depreminden sonra güçlendirilen binalara baktık ki bu yeni olan Düzce depreminde binalarda hiçbir çizik dahi yok. Gayet güzel performans göstermişler. Dolayısıyla güçlendirme çalışıyor. Uygun koşullarda güçlendirme yapmak mümkün ama güçlendirme maliyeti yeniden yapım maliyetinin aşağı yukarı yüzde 40'nın maksimum yüzde 50'sinin üzerine çıkarsa bu artık ekonomik olmaktan çıkıyor. O zaman yıkıp yeniden yapmak daha uygun hale geliyor. Bazı binalarda yıkıp yeniden yapmak yaşanan hukuki ve mülkiyet gibi sıkıntıları nedeniyle kolay kolay yıkılıp yeniden yapılamıyor. Dolayısıyla mevcut yapının belli bir malzeme kalitesi ve belli bir performansı varsa güçlendirme yapmak kesinlikle mümkündür" ifadelerini konuşmasında yer verdi.