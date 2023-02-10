Binaların depreme dayanıklılığını ölçmek amacıyla yapılan karot testi için nereye başvurulur ve karot testi nasıl yapılır vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Karot testi nedir, nasıl yapılır ve karot testi için nereye başvurulur soruları sıklıkla araştırılıyor. Peki, Karot testi nedir, nasıl yapılır? Karot testi için nereye başvurulur?

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Karot testi nedir, nasıl yapılır ve karot testi için nereye başvurulur insanların sıklıkla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Betonu analiz ederek yapılan karot testi için nereye başvurulur merak ediliyor. Karot testi nedir, nasıl yapılır ve karot testi için nereye başvurulur soruları sıklıkla araştırılıyor. Karot testi nedir, nasıl yapılır? Karot testi için nereye başvurulur? Detaylar haberimizdedir…

KAROT TESTİ NEDİR?

Karot testi, bina duvarından silindir şeklinde delerek beton örneği alan karot makineleri ile yapılır. Binaların deprem dayanıklılığını ölçmek için kullanılan en etkili yöntemdir. Betonu analiz ederek ve basınç testlerine tabi tutarak direnç ve kalite konusunda bilgi verir.

KAROT TESTİ NASIL YAPILIR?

Karot testi için özel alanlarından numune alınması gerekiyor. Öncesinde parapet, duvar veya bölmeler başvurulacak ilk alanlardır. Daha sonra perde, kolon ve kiriş döşeme alanlarından örnek alınması gerekebilir.

KAROT TESTİ İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Karot testi için bulunduğunuz yerin Belediye Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü vasıtası ile yapılabilir. Bununla birlikte bizzat Belediye'ye başvuru yapabilirsiniz. Diğer bir rapor tamamlama için Kaymakamlık Kurumuna başvurarak da gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca bina sağlamlık testi yapan kurumlar ise bu alanda çalışmalar yapan özel şirketler bulunuyor.