Karnıyarık tarifi! Masterchef Karnıyarık nedir, nasıl yapılır? Karnıyarık için gerekli malzemeler! Karnıyarık hangi yöreye ait?

Masterchef 21 Ekim yarışmasında şefler tarafından Karnıyarık yapılması istendi. Peki Masterchef Karnıyarık nasıl yapılır? Karnıyarık için gerekli malzemeler nelerdir? Karnıyarık yemek tarifi! Karnıyarık nasıl yapılır? Karnıyarık yemeği tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Karnıyarıktarifi oldu. Peki en güzel Karnıyarıkyemek tarifi nasıldır? Karnıyarıkyemeği nasıl yapılır? Karnıyarıkiçin gerekli malzemeler nelerdir? Karnıyarıknasıl yapılır? Karnıyarıkiçin gerekenler neler?

KARNIYARIK NEDİR? HANGİ YÖREYE AİT?

Karnıyarık Türk mutfağının belli başlı patlıcan yemeklerinden biridir. Hazırlanırken ana malzeme olan patlıcanın dışında soğan, biber, domates ve kıyma da kullanılır. Benzeri bir patlıcan yemeği imambayıldıdır. İmambayıldının karnıyarıktan farkı içinde et olmaması ve soğuk olarak servis edilmesidir.

Patlıcanlar soyulduktan sonra ortalarından yarılır, ve bu halde kızartılmaya bırakılır. Bu arada kıyma, domates, soğan ve tuzdan oluşan bir harç hazırlanır. Bu harç patlıcanların ortasındaki yarıklara doldurulur. Bu şekilde hazırlanan patlıcanlar bir tepsiye yerleştirilir. Üstlerine domates ve isteğe göre biber de yerleştirilerek yemek pişmeye bırakılır.

KARNIYARIK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

6 adet küçük boy patlıcan

3 adet sivri biber

Kıymalı harç için

2 adet domates

2 adet sivri biber

2 adet orta boy soğan

2 diş sarımsak

Kırmızıbiber

200 gr kıyma

Sıvı yağ

Tuz

Karabiber

1 çay bardağı sıcak su

Sosu için

1 yemek kaşığı salça

1 su bardağı sıcak su

KARNIYARIKNASIL YAPILIR? KARNIYARIK TARİFİ

Patlıcanları çizgili şekilde soyalım ve yarım saat tuzlu suda bekletelim. (Çizgili şekilde soymak için bir soyup şerit soyup bir şerit soymadan geçmeyi ifade ediyoruz.)

Daha sonra patlıcanları iyice yıkayalım ve havlu ile kurulayalım. Az yağda kızartalım.

3 tane biberi de yağda kızartalım.

Ardından aynı tavada soğanı kavuralım ve kıymayı ekleyip bir süre daha kavuralım.

Sarımsağı ve biberleri de ekleyip 2 dakika daha kavuralım.

Küp küp doğranmış domatesi, tuzu ve baharatları ekleyip karıştıralım.

Üzerine bir çay bardağı su ekleyip 5 dakika kadar kaynatalım.

Kızarttığımız patlıcanların ortalarını kesip tepsiye yerleştirelim.

Kesiklerden bastırıp patlıcanların ortasını açalım ve iç malzemesini bu kısma dolduralım.

Patlıcanların üzerine ikiye dilimlenmiş çeri domatesi ve kızartılan biberleri yerleştirelim.

Ayrı bir tavada 1 kaşık salçayı, 1 su bardağı sıcak suyu karıştıralım ve patlıcanların üzerine dökelim.

Sulu karışımı kıymaların üzerine dökmemeye özen gösterelim.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 - 25 dakika kadar pişirelim.

Afiyet olsun.