Karnesini alan denize koştu, dünyaca ünlü sahil çocukla doldu Karnesini alan denize koştu, dünyaca ünlü sahil çocukla dolduANTALYA Antalya'da eğitim öğretim yılını tamamlayıp karnesini alan çocuklar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline koştu. Karnesini alan denize koştu, dünyaca ünlü sahil çocukla doldu ANTALYA Antalya'da eğitim öğretim yılını tamamlayıp karnesini alan çocuklar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline koştu. Tatillerinin ilk saatini denizde bol bol yüzerek geçiren çocukların mutluluğu, gözLerinden okundu. Turizmin başkenti Antalya'nın sahillerinde, tatilcilerin yanı sıra, 2021-2022 eğitim öğretim yılı; okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimin sona ermesiyle karnelerini alan çocukların yoğunluğu yaşanıyor. Hava sıcaklığının 30 derece, nem oranıysa 60 derece ölçüldüğü kentte, bugün öğle saatlerine yaklaşırken karnelerini alan çocuklar, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Tatillerinin ilk saatlerini denize girerek geçiren çocukların mutluluğu ise gözlerinden okundu. "Karnemi aldım, denize geldim" 6. sınıfa geçen Çınar Canyüksel, "Karnemi aldım hemen denize geldim. Tatilde Ankara'daki köyümüze gideceğiz. Sahile annemle birlikte geldim" dedi. Lise 1. Sınıfa geçen 14 yaşındaki Numan Arslan "Takdir aldım. Karneden sonra ilk işim denize gelmek oldu. Deniz çok güzel, su sıcak" diye konuşurken, yine Lise 1. Sınıfa Bedirhan Gülger de, karne sonrası denize gelmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi. İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Genel Konyaaltı Antalya Genel Haberler

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