Karneler sabah mı veriliyor? 20 Haziran İlkokul, Ortaokul, Lise karne dağıtım saatleri!

Karne dağıtım saati okullardan okula değişse de genel uygulamada karne törenleri sabah saatlerinde başlıyor. Peki, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine karneleri tam olarak ne zaman veriliyor? İşte merak edilen detaylar!

KARNELER SABAH MI VERİLİYOR?

Okul yönetimi bu saati belirli aralıklarla düzenleyerek sabahçı öğrencilerin 08:30–10:30 arasında karnelerini almasını sağlıyor.

İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE KARNE DAĞITIM SAATLERİ

İlkokul ve Ortaokul: Genelde sabahçılara daha erken saat ayrılır; öğleden sonra ikili sistem uygulaması olan okullarda öğleden sonra saatleri de belirlenir.

Lise: Sabahçı liseler karne saatlerini sabah 09:00'a kadar bitirirken, öğlenci olanlarda teslim saatleri 13:00 civarına kadar uzayabiliyor.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

20 Haziran 2025 Cuma günü sona eriyor. Bu tarihte karneler dağıtıldıktan sonra öğrenciler yaz tatiline başlayacak.