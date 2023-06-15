Karne heyecanı yaklaşırken öğrencilerin akıllarında soru işareti oluştu. Karneler saat kaçta verilecek 2023 lise? Karneler ne zaman verilecek 2023 2. dönem? Karneler ne zaman dağıtılacak? Karneler saat kaçta alınacak? Karneler saat kaçta verilecek 2023 lise? Karneler saat kaçta verilecek 2022 ortaokul? Karneler ne zaman verilecek 2023 yaz tatili? Karne günü okul saat kaçta? Karne almaya gitmek zorunlu mu?

Yaz tatili yaklaşıyor ve öğrenciler bir yılı daha geride bırakıyor. Peki, Karneler saat kaçta verilecek 2023 lise? Karneler ne zaman verilecek 2023 2. dönem? Karneler ne zaman dağıtılacak? Karneler saat kaçta alınacak? Karneler saat kaçta verilecek 2023 lise? Karneler saat kaçta verilecek 2022 ortaokul? Karneler ne zaman verilecek 2023 yaz tatili? Karne günü okul saat kaçta? Karne almaya gitmek zorunlu mu? İşte detaylar…

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK 2023 LİSE ORTAOKUL?

Okullarda 16 Haziran 2023 Cuma günü son zil çalacak ve karneler dağıtılacak. Karnelerini alan öğrenciler yaz tatiline girecek. Karneler genel olarak 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılırken, öğlenci öğrenciler karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabiliyor.

KARNELER NE ZAMAN DAĞITILACAK?

Okullarda ikinci dönemin sonuna doğru yaklaşırken öğrenciler tarafından merak ediliyor. Yarın (16 Haziran 2023) tarihinde öğrenciler karnelerini alacak ve 3 aylık yaz tatili başlayacak.

KARNE GÜNÜ OKUL SAAT KAÇTA?

Karne gününe özel bir uygulama bulunmazken, her öğrenci normalde geldiği saatte okulda hazır bulunacak.

KARNE ALMAYA GİTMEK ZORUNLU MU?

Bazı öğrenciler yaz tatilini erken başlatırken bazıları da kişisel sebeplerden ötürü karne almaya gidemeyebilir. Bu durumlarda karneler okulda muhafaza edilir. Karne almaya gitmek zorunlu değildir.