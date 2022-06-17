Karneler saat kaçta verilecek 2022? Karneler ne zaman dağıtılacak?

Veliler ve öğrenciler yarın dağıtılacak olan karneler için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 2.dönem ise yarın sona eriyor. Peki, karneler bugün saat kaçta verilecek? İşte detaylar haberimizde...

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Sabah gerçekleşecek törenin ardından tüm kademelerde karneler sınıf öğretmenleri tarafından dağıtılacak.

Okulların karne dağıtma saati birkaç saat farklılık gösterebilir. Karneler, Okul yönetiminin belirlediği saatler çerçevesinde 8.30 itibariyle verilmeye başlanıyor. Okula gitmeyenler ya da daha geç bir saate okula gidenler okul müdürlüğünden karnelerini alabilecek.

İkili eğitim gören okullarda ise sabahçı öğrenciler saat 9-11, öğlenci öğrenciler ise saat 10-12 arasında karne ve belgelerini alıyor.

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül'de başlıyor

Bakan Özer, okulların 12 Eylül 2022 tarihinde açılacağını, yaz tatilinin ise 16 Haziran 2023'de başlayacağını söyledi.

2022 KARNE GÜNÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Öğrenciler 17 Haziran Cuma günü yani bugün karnelerini alacak. Karne ve başarı belgeleri (Takdir, teşekkür, onur belgesi) sabah gerçekleştirilecek küçük bir törenin ardından öğrencilere dağıtılması bekleniyor. Karneler 8.30 itibariyle verilmeye başlanıyor ancak o gün okula gitmeyenler veya daha geç bir saate gidenler okul müdürlüğünden karnelerini alabiliyor. Bunun yanında her okulun karne dağıtma saati birkaç saat farklılık gösterebilir. Öte yandan genel olarak ikili eğitim gören okullarda sabahçı öğrenciler saat 9-11, öğlenci öğrenciler ise saat 10-12 arasında karne ve belgelerini alıyor.

Haberler.com - Gündem