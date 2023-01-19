Karneler saat kaçta verilecek? Öğrenciler ve veliler başta olmak üzere karnelerin saat kaçta verileceği araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk öğretim dönemi yarın sona eriyor. Karnelerin ne zaman, saat verileceği merak konusu oldu. Peki, Karneler saat kaçta verilecek? 20 Ocak karneler ne zaman verilecek? Karnelerin verilme saati belli mi? Detaylar haberimizde...

KARNE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?

Karne günü ders işlenmesi eğitim-öğretim programına göre tam gün gözüküyor. Karne günü genellikle sınıf düzeni alınmakta ancak birçok okulda ders işlenmemektedir. Bu nedenle Karne Günü yarım gün olarak da nitelendirilebilir.

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

İlk dönemin sona ermesiyle karneler 20 Ocak Cuma günü dağıtılacaktır. Öğrencilerin karneleri saat 10-30 ile 12.00 arası verilmesi bekleniliyor.