Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün karne alarak yaz tatiline girecek. Yılboyu derslerde gösterdiği performansın karşılığını alacak olan öğrencileri heyecan sardı. Merakla karnelerini bekleyen öğrenciler Karneler saat kaçta verilecek merak etti. Peki, karneler saat kaçta verilecek?

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Karneler, okul yönetiminin belirlediği saatler çerçevesinde 8.30 itibariyle verilmeye başlanıyor ancak o gün okula gitmeyenler veya daha geç bir saate gidenler okul müdürlüğünden karnelerini alabiliyor. Bu yüzden öğrenciler ve veliler okul yönetimlerinin duyurularını takip etmeliler.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

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