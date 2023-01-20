Okullarda birinci dönemin son gününü gelinmesiyle .Karne günü günü tarihi gündeme geldi. Binlerce öğrenci bugün karne alacak olması öğrencilerin ve velilerin okullarda karne saat kaçta verilecek? Karne günü yoklama alınır mı? Karne günü okulla gitmek zorunlu mu? Sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? Karne günü okulla gitmek zorunlu mu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Karne günü için öğrencilerin ve velilerin heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Okullarda ilk ara tatil 14-18 Kasım'da tarihleri arasında yapılmıştı Okullarda21 Kasım'da yeniden eğitim öğretim başladı. 15 gün sürecek yarıyıl tatili ise bugün çalacak son zillin arından başlayacak. Peki, Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? Karne günü okulla gitmek zorunlu mu? yarıyıl tatili ne zaman? karne günü yoklama alınır mı? Detaylar haberimizde...

KARNE GÜNÜ OKULA GİTMEK ZORUMLU MU?

Karne günü okula gitmeye yönelik Milli Eğitim Bakanlığının her hangi bir resmi açıklaması bulunmuyor. Karnesini çeşitli nedenler ile alamayan öğrenciler karnelerini daha sonra okul idarelerinden alabiliyorlar. Öğrenciler karnelerini almaya gitmedikleri için herhangi bir ceza uygulanmıyor. Ama uzmanlar karne günü öğrencilerin karnelerini alası için okula gitmelerini öneriyor.

KARNE GÜNÜ YOKLAMA ALINIR MI?

Okullarda son hafta yani karne haftası yoklama alınıyor mu tam olarak bilinmiyor. Bazı okullarda sadece karne günü yani Cuma günü yoklama alınmazken diğer günler alınabiliyor. Bazı okullarda ise komple son hafta yoklama alınamayabiliyor. Bu durum tamamen okul yönetimi tarafından karar veriliyor. Örneğin 10-15 yıl önce bazı okullarda 8. sınıfa gidenler LYS'ye çalışması için son haftalarda yok yazılmıyordu, yani bir nevi sınava girecek öğrencilerin ders çalışmasına izin veriliyordu. Fakat günümüzde bu sistem halen var mı bilinmiyor.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu. Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

2022-2023 yılı ilk dönemi 20 Ocak 2023 tarihi itibarıyla sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alabilecek. Karneler genellikle sabah 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılırken, öğlenci öğrenciler ise karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabilecekler.