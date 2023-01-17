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Karneler ne zaman alınacak 2023?

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Karneler ne zaman alınacak 2023?

2022-2023 1. dönemin sona ermesine sayılı günler kalmasıyla karne günü merak konusu oldu. Veliler ve öğrenciler karnelerin ne zaman verileceğini sorguluyorlar. İşte Karneler ne zaman alınacak 2023, sorusunun yanıtı.

Okullarda birinci dönemin bitmesine kısa bir süre kala karneler ne zaman alınacak 2023, sorusunun yanıtı araştırılıyor. Pi, Karneler ne zaman alınacak 2023? İşte, detaylar…

KARNELER NE ZAMAN ALINACAK 2023

MEB'in 2022-2023 eğitim öğretim takvimine göre bu sene yarıyıl tatili 20 Ocak - 6 Şubat Pazartesi tarihleri arası yapılacak.. Okulların 1. dönem karne günü başlayan tatil sonrası okullar Şubat ayının ilk Pazartesi okullarda dersler başlayacak.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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