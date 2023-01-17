Karneler ne zaman alınacak 2023?

2022-2023 1. dönemin sona ermesine sayılı günler kalmasıyla karne günü merak konusu oldu. Veliler ve öğrenciler karnelerin ne zaman verileceğini sorguluyorlar. İşte Karneler ne zaman alınacak 2023, sorusunun yanıtı.