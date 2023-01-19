Karneler basıldı mı? Karneler ne zaman basılıyor, basım işlemi bitti mi?
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Karneler basıldı mı merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci yarın karne heyecanı yaşayacak. Peki Karneler basıldı mı? Karneler ne zaman basılıyor, basım işlemi bitti mi?
Karneler basıldı mı? Milyonlarca öğrenci yarın karne heyecanı yaşayacak. Peki Karneler basıldı mı? Karneler ne zaman basılıyor, basım işlemi bitti mi? İşte detaylar...
KARNELER BASILDI MI?
Karne basım işlemleri genellikle karne gününe 2 gün kala not ve devamsızlık girişi işlemlerinin tamamlanması ile başlayıp, sona ermektedir. Karnenizin basılıp basılmadığı hakkında detaylı bilgiyi okul idarenizden alabilirsiniz.