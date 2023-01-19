Karneler basıldı mı? Karneler ne zaman basılıyor, basım işlemi bitti mi?

Karneler basıldı mı merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci yarın karne heyecanı yaşayacak. Peki Karneler basıldı mı? Karneler ne zaman basılıyor, basım işlemi bitti mi?