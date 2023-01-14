Dönem sonunun yaklaşması ile birlikte öğrenciler tarafından en çok merak edilen sorular arasında Karnede zayıf varken takdir belgesi alınır mı? Sorusu da yer alıyor. Belge almak isteyen birçok öğrenci Karnede zayıf varken bunu mümkün olup olmadığını araştırıyor. Peki, Karnede zayıf varken takdir belgesi alınır mı? 2023 Bir dersten kalınca belge alınır mı?

Karnede zayıf varken takdir belgesi alınır mı? Sorusu, Bir dersten kalınca belge alınır mı? Sorusunu merak eden öğrenciler tarafından, özellikle dönem sonu tarihinin gelmesi ile birlikte arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Karnede zayıf varken takdir belgesi alınır mı? 2023 Bir dersten kalınca belge alınır mı?

KARNEDE ZAYIF VARKEN TAKDİR BELGESİ ALINIR MI?

Öğrenim görmekte olan öğrencinin derslerinden herhangi birisinde başarı notunun altında kalan bir ders bulunuyorsa öğrenci, Takdir veya Teşekkür belgesi almaya hak kazanamaz. Buna göre bir dersten kalan öğrencinin Takdir veya Teşekkür belgesi alması mümkün değildir.

TAKDİR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR 2023?

Derslerdeki başarılarının yanı sıra özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan bir öğrencinin Takdir belgesi alabilmesi için 85,00 ve daha yukarı bir ortalama puanına sahip olması gerekmektedir. Eğer not ortalaması 70,00-84,99 arasında ise öğrenci Teşekkür belgesi almaya hak kazanır.