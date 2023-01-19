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Karnede mühür nereye basılır? Karneye mühür basılır mı?

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Karnede mühür nereye basılır? Karneye mühür basılır mı?

Karne günü yaklaştıkça milyonlarca öğrenci karnelerini beklerken öğretmenler ve okul idareleri de karneleri hazırlamakla meşguller. Peki Karnede mühür nereye basılır? Karneye mühür basılır mı?

Karnede mühür nereye basılır? Karne günü yaklaştıkça milyonlarca öğrenci karnelerini beklerken öğretmenler ve okul idareleri de karneleri hazırlamakla meşguller. Peki Karnede mühür nereye basılır? Karneye mühür basılır mı? İşte karnede mühür basılan yer...

KARNEDE MÜHÜR NEREYE BASILIR?

Karnede mühür basılan yer, aşağıda yer alan örnek görselde de görüleceği üzere genellikle orta üst kısımdır.

Karnede mühür nereye basılır? Karneye mühür basılır mı?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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