Karnede 1 olursa belge alınır mı merak ediliyor. Eğitim ve öğretim döneminin sonuna yaklaşırken öğrenciler karne notlarına göre takdir-teşekkür hesaplamaları yapmaya başladı. Peki, Karnede 1 olursa belge alınır mı? Karnede zayıf olursa Teşekkür alınır mı? İşte detaylar...

KARNEDEN 1 OLURSA BELGE ALINIR MI?

Takdir - Teşekkür ortalamaları şu şekildedir:

70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Karnede zayıf not yani 1 olması durumunda öğrenci takdir-teşekkür belgesi alamaz.

5 GÜN DEVAMSIZLIK YAPAN BELGE ALAMIYOR MU ORTAOKUL?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz aylarda yayımladığı yönetmelik değişikliğiyle birlikte takdir ve teşekkür belgesini de içeren ödül sistemini değiştirdi. Buna göre, 5 gün devamsızlık yapan öğrenci, takdir ve teşekkür belgesi almaya hak kazanamayacak.

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