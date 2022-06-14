Karnede 1 olursa belge alınır mı? Karnede zayıf olursa Teşekkür alınır mı?
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Eğitim ve öğretim döneminin sonuna yaklaşırken öğrenciler karne notlarına göre takdir-teşekkür hesaplamaları yapmaya başladı. Peki, Karnede 1 olursa belge alınır mı? Karnede zayıf olursa Teşekkür alınır mı?
Karnede 1 olursa belge alınır mı merak ediliyor. Eğitim ve öğretim döneminin sonuna yaklaşırken öğrenciler karne notlarına göre takdir-teşekkür hesaplamaları yapmaya başladı. Peki, Karnede 1 olursa belge alınır mı? Karnede zayıf olursa Teşekkür alınır mı? İşte detaylar...
KARNEDEN 1 OLURSA BELGE ALINIR MI?
Takdir - Teşekkür ortalamaları şu şekildedir:
- 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
- 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
- Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
Karnede zayıf not yani 1 olması durumunda öğrenci takdir-teşekkür belgesi alamaz.
5 GÜN DEVAMSIZLIK YAPAN BELGE ALAMIYOR MU ORTAOKUL?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz aylarda yayımladığı yönetmelik değişikliğiyle birlikte takdir ve teşekkür belgesini de içeren ödül sistemini değiştirdi. Buna göre, 5 gün devamsızlık yapan öğrenci, takdir ve teşekkür belgesi almaya hak kazanamayacak.
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