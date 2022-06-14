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Karnede 1 olursa belge alınır mı? Karnede zayıf olursa Teşekkür alınır mı?

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Karnede 1 olursa belge alınır mı? Karnede zayıf olursa Teşekkür alınır mı?

Eğitim ve öğretim döneminin sonuna yaklaşırken öğrenciler karne notlarına göre takdir-teşekkür hesaplamaları yapmaya başladı. Peki, Karnede 1 olursa belge alınır mı? Karnede zayıf olursa Teşekkür alınır mı?

Karnede 1 olursa belge alınır mı merak ediliyor. Eğitim ve öğretim döneminin sonuna yaklaşırken öğrenciler karne notlarına göre takdir-teşekkür hesaplamaları yapmaya başladı. Peki, Karnede 1 olursa belge alınır mı? Karnede zayıf olursa Teşekkür alınır mı? İşte detaylar...

KARNEDEN 1 OLURSA BELGE ALINIR MI?

Takdir - Teşekkür ortalamaları şu şekildedir:

  • 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
  • 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
  • Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Karnede zayıf not yani 1 olması durumunda öğrenci takdir-teşekkür belgesi alamaz.

5 GÜN DEVAMSIZLIK YAPAN BELGE ALAMIYOR MU ORTAOKUL?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz aylarda yayımladığı yönetmelik değişikliğiyle birlikte takdir ve teşekkür belgesini de içeren ödül sistemini değiştirdi. Buna göre, 5 gün devamsızlık yapan öğrenci, takdir ve teşekkür belgesi almaya hak kazanamayacak.

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