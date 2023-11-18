2023 yılında Türkiye'de öğrenciler ve aileleri tarafından heyecanla beklenen yarıyıl tatili, eğitim takvimine göre belirli bir tarihte gerçekleşecek. Bu kapsamda Karne tatili (15 tatil) ne zaman? Sorusu araştırılıyor. Peki, Karne tatili (15 tatil) ne zaman? Yarıyıl tatili hangi tarihte yapılacak 2023?

2023 yılında öğrencilerin karnelerini alıp, yarıyıl tatiline girecekleri tarih, eğitim takvimine bağlı olarak belirlenmiştir. Genellikle bu tatil, Ocak ayının ortalarına denk gelir ve öğrencilere yaklaşık 2 haftalık bir ara sunar. Yarıyıl tatili, öğrencilerin dinlenmesi, kendilerini geliştirmeleri veya aileleriyle vakit geçirmeleri için değerli bir fırsat sunar. Peki, Karne tatili (15 tatil) ne zaman? Yarıyıl tatili hangi tarihte yapılacak 2023?

KARNE TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre 23 Ocak 2023 - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yarıyıl tatili olacak. Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak. İkinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN VAR?

Okulların kapanmasına bugün itibariyle 18 Kasım 2023 tarihinde olduğumuza göre, tam olarak 207 gün kalmış durumda. Ancak, bu tarih özel faktörlere veya değişikliklere bağlı olarak değişebilir. Yeni eğitim dönemi 2023-2024 yılında 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. Pandemi gibi önceki yıllarda yaşanan olaylar nedeniyle bu tür değişiklikler gördük. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimi doğrultusunda, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak.