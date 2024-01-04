Karne ne zaman verilecek 2024? Karne günü ne zaman, sömestr ne zaman yapılacak? İşte MEB tatil tarihleri!

Karne ne zaman verilecek 2024? Sorusu, yeni yıla girilmesi ile birlikte gündeme geliyor. Sömestr tatili tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen resmi takvime göre şekillenir. Genellikle sömestr tatilleri, Ocak ayının sonlarına denk gelir. Ancak, tam tarihler her yıl değişebilir. Karne ne zaman verilecek 2024? Sorusu ile araştırmak bu nedenle büyük önem taşır. Peki, Karne ne zaman verilecek 2024? Karne günü ne zaman, sömestr ne zaman yapılacak?

KARNE NE ZAMAN VERİLECEK 2024?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre 23 Ocak 2023 - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yarıyıl tatili olacak. Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak. İkinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN VAR?

Okulların kapanmasına bugün itibariyle 4 Ocak 2023 tarihinde olduğumuza göre, tam olarak 162 gün kalmış durumda. Buna göre okullar 162 gün sonra kapanacak. Ancak, bu tarih özel faktörlere veya değişikliklere bağlı olarak değişebilir. Yeni eğitim dönemi 2023-2024 yılında 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.