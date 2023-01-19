Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Karne, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Karne ne demek? Karne anlamı ne? İşte, Karne kelimesinin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Karne kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Karne anlamı ne? Karne ne demek?

KARNE NE DEMEK?

Fransızca carnet

1. isim, eğitim bilimi Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimleri tarafından verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge.

2. isim Kişilerin bir haktan yararlanmaları için bir kuruluş tarafından verilen belge:

Ekmek karnesi. Vapur karnesi.