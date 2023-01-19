Yarın karneler verilecek. Öğrenciler karne günü yoklama alınır mı sorusunun cevabını merak ediyor. Yok yazılmak istemeyen öğrenciler, Karne günü yoklama alınır mı? Okulun son haftası yoklama alınıyor mu, son gün yok yazılma var mı? Okulun son haftası ders işlenir mi? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Bu yıl yarıyıl tatili 20 Ocak-6 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. Yarın ilk dönemin son günü olacak. Peki, Karne günü yoklama alınır mı? Okulun son haftası yoklama alınıyor mu, son gün yok yazılma var mı? Okulun son haftası ders işlenir mi? Okullarda son hafta ders işleniyor mu? Okullarda son hafta yok yazılma var mı? Ayrıntılar sizlerle...

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK 2023?

Karneler 20 Ocak 2023 Cuma günü verilecek. MEB'in 2022-2023 eğitim öğretim takvimine göre bu sene yarıyıl tatili 20 Ocak - 6 Şubat Pazartesi tarihleri arası yapılacak. Okulların 1. dönem karne günü 20 Ocak Cuma olarak. 15 tatilin ardından okullar 6 Şubat 2023 'te açılacak.

KARNE GÜNÜ YOKLAMA ALINIR MI?

Okullarda son hafta yani karne haftası yoklama alınıyor mu tam olarak bilinmiyor. Bazı okullarda sadece karne günü yani Cuma günü yoklama alınmazken diğer günler alınabiliyor. Bazı okullarda ise komple son hafta yoklama alınamayabiliyor. Bu durum tamamen okul yönetimi tarafından karar veriliyor. Örneğin 10-15 yıl önce bazı okullarda 8. sınıfa gidenler OKS'ye çalışması için son haftalarda yok yazılmıyordu, yani bir nevi sınava girecek öğrencilerin ders çalışmasına izin veriliyordu. Fakat günümüzde bu sistem halen var mı bilinmiyor. Karne günü yoklama alınıp alınmamasını okul yönetimine sorarak öğrenebilirsiniz .

OKULUN SON HAFTASI DERS İŞLENİYOR MU?

Okulların son haftası fazla ders işlenmemektedir. Özellikle 8. ve 12. sınıflarda okulların son haftası ders işlenmez. Öğrencilerin sınava hazırlanmaları için derslerde sınavlara çalışmaları ve test çözmelerine izin verilir. Ek olarak karne günü de ders işlenmemektedir.