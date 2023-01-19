2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk öğretim döneminin sonuna gelinmesi ile birlikte Karne Günü yarım gün mü? Sorusu merak edilmeye başlandı. Öğrenciler ve veliler başta olmak üzere birçok vatandaş Karne Günü yarım gün mü? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Karne Günü yarım gün mü? 2023 karne günü yarım gün mü, tam gün mü olacak?

Karne Günü yarım gün mü? Sorusu, dönemin son günü olan 20 Ocak tarihinde okulların yarım gün mü, yoksa tam gün mü olacağını merak eden kullanıcılar tarafından arama motorları üzerinde araştırılmakta. Olağan akışta tam gün işlenmekte olan dersler, karne günü yarım gün mü olacak? Merak edilmekte. Peki, Karne Günü yarım gün mü? 2023 karne günü yarım gün mü, tam gün mü olacak?

KARNE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?

Karne günü ders işlenmesi eğitim-öğretim programına göre tam gün gözüküyor. Karne günü genellikle sınıf düzeni alınmakta ancak birçok okulda ders işlenmemektedir. Bu nedenle Karne Günü yarım gün olarak da nitelendirilebilir.

KARNE GÜNÜ DERS İŞLENECEK Mİ?

Karne günü ders işlenmesi Okul idaresinin inisiyatifine bağlı olarak karne günü ders işlenmeyebilir.