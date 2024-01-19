Karne günü tam gün mü, yarım gün mü? Karne günü ders işlenecek mi, ders var mı?

Karne günü tam gün mü, yarım gün mü? Sorusu, karne günü öğrenciler tarafından merak edilmekte olan sorular arasında ilk sıralarda yer alıyor ve Karne günü tam gün mü, yarım gün mü? Sorusu arama motorları üzerinde sıklıkla araştırılıyor. Dönem sonunun yaklaşmasının ardından konu hakkındaki detaylar araştırılmakta. Peki, Karne günü tam gün mü, yarım gün mü? Karne günü ders işlenecek mi, ders var mı?

KARNE GÜNÜ TAM GÜN MÜ, YARIM GÜN MÜ?

Karne günü ders işlenmesi eğitim-öğretim programına göre tam gün gözüküyor. Ancak öğretmen ve okul idaresinin inisiyatifine bağlı olarak karne günü ders işlenmeyebilir. Karne günü ders işlenmesi eğitim-öğretim programına göre tam gün gözüküyor. Karne günü genellikle sınıf düzeni alınmakta ancak birçok okulda ders işlenmemektedir. Bu nedenle Karne Günü yarım gün olarak da nitelendirilebilir.

KARNE GÜNÜ DERS İŞLENECEK Mİ?

Karne günü ders işlenmesi Okul idaresinin inisiyatifine bağlı olarak karne günü ders işlenmeyebilir.