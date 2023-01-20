Dönem sonunun yaklaşması ile birlikte karne günü merak edilen sorular arasında Karne günü serbest mi gidilecek? Sorusu birinci sırada yer alıyor ve Karne günü sivil mi, üniformalı mı gidilecek? Sorusu sıklıkla araştırılıyor. Peki, Karne günü serbest mi gidilecek? Karne günü sivil mi, üniformalı mı gidilecek?

Karne günü serbest mi gidilecek? Sorusu, karne günü öğrenciler tarafından merak edilmekte olan sorular arasında ilk sıralarda yer alıyor ve Karne günü sivil mi, üniformalı mı gidilecek? Sorusu arama motorları üzerinde sıklıkla araştırılıyor. Karne günü sivil mi, üniformalı mı gidileceğini merak etmekte olan öğrenciler, internet üzerinde sorularına yanıt arıyor. Peki, Karne günü serbest mi gidilecek? Karne günü sivil mi, üniformalı mı gidilecek?

KARNE GÜNÜ SERBEST Mİ GİDİLECEK?

Karne günü okula serbest gidileceğine dair Milli Eğitim Bakanlığı tarafından herhangi bir bilgi bulunmuyor. Buna göre normal şartlar altında karne günü okula üniformalı bir şekilde gidilmesi gerekiyor. Fakat bu durum okullara göre değişiklik gösterebilmektedir. Bazı okullar karne günü üniforma şartı koşarken, bazı okullar ise sivil kıyafeti tercih ediyor.

KARNE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?

Karne günü ders işlenmesi eğitim-öğretim programına göre tam gün gözüküyor. Karne günü genellikle sınıf düzeni alınmakta ancak birçok okulda ders işlenmemektedir. Bu nedenle Karne Günü yarım gün olarak da nitelendirilebilir.