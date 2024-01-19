Karne günü serbest mi gidilecek 2024? Sorusu, karne günü öğrenciler tarafından merak edilmekte olan sorular arasında ilk sıralarda yer alıyor ve Karne günü sivil mi, üniformalı mı gidilecek? Sorusu arama motorları üzerinde sıklıkla araştırılıyor. Dönem sonunun yaklaşmasının ardından konu hakkındaki detaylar araştırılmakta. Karne günü serbest mi gidilecek 2024? Karne günü serbest mi, sivil mi gidilecek?

KARNE GÜNÜ SERBEST Mİ GİDİLECEK?

Karne günü okula serbest gidileceğine dair Milli Eğitim Bakanlığı tarafından herhangi bir bilgi bulunmuyor. Buna göre normal şartlar altında karne günü okula üniformalı bir şekilde gidilmesi gerekiyor. Fakat bu durum okullara göre değişiklik gösterebilmektedir. Bazı okullar karne günü üniforma şartı koşarken, bazı okullar ise sivil kıyafeti tercih ediyor.

KARNE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?

Karne günü ders işlenmesi eğitim-öğretim programına göre tam gün gözüküyor. Karne günü genellikle sınıf düzeni alınmakta ancak birçok okulda ders işlenmemektedir. Bu nedenle Karne Günü yarım gün olarak da nitelendirilebilir.