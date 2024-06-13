Karne günü okula serbest kıyafet mi, üniformalı mı gidilecek? Sivil kıyafetle gidilebilir mi?

Karne günü okula serbest kıyafetle gidilir mi?14 Haziran Cuma günü yani yarın 2023-24 eğitim ve öğretim dönemi sona eriyor. Uzun bir eğitim yılının ardından yarın milyonlarca öğrenci karne alacak. Karne günü okula gidecek olan öğrenciler karne günü okula serbest kıyafet mi, üniformalı mı gidilecek merak ediyor. Peki, karne günü okula sivil gidilir mi? Detaylar!

KARNE GÜNÜ ÜNİFORMA ŞART MI?

Karne günü okula serbest gidileceğine dair Milli Eğitim Bakanlığı tarafından herhangi bir bilgi bulunmuyor. Buna göre normal şartlar altında karne günü okula üniformalı bir şekilde gidilmesi gerekiyor. Fakat bu durum okullara göre değişiklik gösterebilmektedir. Bazı okullar karne günü üniforma şartı koşarken, bazı okullar ise sivil kıyafeti tercih ediyor.

KARNE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?

Karne günü ders işlenmesi eğitim-öğretim programına göre tam gün gözüküyor. Karne günü genellikle sınıf düzeni alınmakta ancak birçok okulda ders işlenmemektedir. Bu nedenle Karne Günü yarım gün olarak da nitelendirilebilir.