Karne günü okula saat kaçta gidilir? Karne saat kaçta dağıtılır? Karne ne zaman, saat kaçta verilir?

Karne günü okula saat kaçta gidilir? Öğrenciler ve veliler başta olmak üzere karnelerin verileceği saat araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk öğretim dönemi yarın sona eriyor. Karne günü okula saat kaçta gidileceği merak konusu oldu. Peki, Karne saat kaçta dağıtılır? Karne günü okula saat kaçta gidilir? Karne ne zaman, saat kaçta verilir? Detaylar haberimizde...

KARNE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?

Karne günü ders işlenmesi eğitim-öğretim programına göre tam gün gözüküyor. Karne günü genellikle sınıf düzeni alınmakta ancak birçok okulda ders işlenmemektedir. Bu nedenle Karne Günü yarım gün olarak da nitelendirilebilir.

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

İlk dönemin sona ermesiyle karneler 20 Ocak Cuma günü dağıtılacaktır. Öğrencilerin karneleri saat 10-30 ile 12.00 arası verilmesi bekleniliyor.