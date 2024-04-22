2024 yılında okulların kapanma tarihi ve yaz tatilinin başlangıç tarihi, milyonlarca veli ve öğrenci tarafından merak ediliyor. İkinci ara tatilin ardından Pazartesi günü ders başı yapacak olan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimi oldukça önemli. KARNE GÜNÜ NE ZAMAN 2024? Okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar...

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim öğretim dönemi, Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 14 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından sona erecek. Bu tarih, öğrencilerin ve velilerin yaz tatiline girmesi için bekledikleri bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

2023-2024 eğitim öğretim yılındaki ara tatiller ve yarıyıl tatili şu şekilde gerçekleşti: