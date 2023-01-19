Milyonlarca öğrenci yarın karne heyecanı yaşayacak. Birçok okulda karne basım işlemlerinin tamamlanması ile birlikte Karne basıldıktan sonra yok yazılır mı, not değiştirilir mi? Karne basıldıktan sonra devamsızlık yazılır mı? Merak edildi.

Karne basıldıktan sonra yok yazılır mı? Milyonlarca öğrenci yarın karne heyecanı yaşayacak. Birçok okulda karne basım işlemlerinin tamamlanması ile birlikte Karne basıldıktan sonra yok yazılır mı, not değiştirilir mi? Karne basıldıktan sonra devamsızlık yazılır mı? Merak edildi. İşte detaylar...

KARNE BASILDIKTAN SONRA NOT DEĞİŞTİRİLİR Mİ, YOK YAZILIR MI?

Karne basım işlemleri genellikle karne gününe 2 gün kala not ve devamsızlık girişi işlemlerinin tamamlanması ile başlayıp, sona ermektedir. Karne basıldıktan sonra not ve devamsızlık bilgilerinde değişiklik hakkında okul idaresinden bilgi alabilirsiniz.