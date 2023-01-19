Karne almaya gitmek zorunlu mu, karne alınmazsa ne olur, cezası var mı 2023? Karne almaya gitmezsek ne olur, ceza verilir mi?

Yarın karneler verilecek. Öğrenciler ve velilerin merak ettiği konuların başında karne alınmazsa ne olur sorusu oldu. Peki, Karne almaya gitmek zorunlu mu, karne alınmazsa cezası var mı 2023? Karne almaya gitmezsek ne olur, ceza verilir mi? Karneleri almazsak ne olur? Karneyi sonradan alabilir miyiz? İşte detaylar...

2022-2023 eğitim öğretim yılının 1. dönemin sona ermesine bir gün kaldı ve karneyle ilgili bazı soruların cevapları merak edildi. Veliler ve öğrenciler karneyi gününde almazsak ne olur sorusunun cevabını merak ediyor. Karne tam gününde alınmazsa cezası var mıdır? Karne almaya gitmeyenler sonra alabilir mi? Karneler en geç ne zamana kadar alınabilir? Ayrıntılar sizlerle...

KARNELER NE ZAMAN ALINACAK 2023?

Karneler 20 Ocak 2023 Cuma günü verilecek.

MEB'in 2022-2023 eğitim öğretim takvimine göre bu sene yarıyıl tatili 20 Ocak - 6 Şubat Pazartesi tarihleri arası yapılacak. Okulların 1. dönem karne günü 20 Ocak Cuma olarak. 15 tatilin ardından okullar 6 Şubat 2023 'te açılacak.

KARNE ALMAYA GİTMEK ZORUNLU MU?

Karne günü okula gidip karne almak zorunlu değildir. Karnesini o gün alamayan öğrenciler ilerleyen günlerde okul idaresine gidip karnelerini alabilirler.

KARNE ALMAYA GİDİLMEZSE NE OLUR, CEZASI VAR MI?

Karne almaya gidilmezse bunun için herhangi bir yaptırım uygulanmaz. Herhangi bir mazeretten dolayı karne almaya gidemeyenler için herhangi bir cezai işlem yapılmamaktadır. Karnesini alamayanlar sonraki günler okula gidip alabilirler.