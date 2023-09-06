Karmod, prefabrik çelik ev modellerinde yüzde 10'a varan indirimler sunuyor. Emlak sektöründeki yükselen fiyatlara rağmen vatandaşlara kolay ev sahibi olma fırsatı sunan Karmod, özgün tasarımları ve kullanım ergonomisiyle öne çıkan 2+1 ve 3+1 konut tiplerinde eylül ayına özel indirimler başlattı.

Karmod, prefabrik çelik ev fiyatlarında eylül ayına özel indirim fırsatları hazırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod, prefabrik çelik ev modellerinde yüzde 10'a varan indirimler sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Pazarlama Müdürü Sezai Gök emlak sektöründeki yükselen fiyatlara rağmen vatandaşa kolay ev sahibi olabilecekleri cazip fırsatlar hazırladıklarını belirtti.

Gök, özgün tasarımları ve kullanım ergonomisiyle öne çıkan 2+1 ve 3+1 konut tiplerinin en çok satan modellerinde eylül ayına özel indirimlerin başladığını aktardı.

Prefabrik çelik evlerin en hızlı konut sahibi olma imkanı sunduğuna dikkati çeken Gök, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çelik ev yapı güvenliği üstünlüğünün yanı sıra ustalık uygulamalarını ortadan kaldıran önemli avantaja sahip. Modern tesislerde teknolojik bant hattında saatler içerisinde üretimi tamamlanabiliyor. Profesyonel montaj ekiplerimizce yine çok kısa zamanda kurulumu yapılıyor. Güvenli, modern üretimli ve hızlı kuruluma sahip prefabrik çelik evlerimizin kampanyalı fiyatlarından yararlanmaları için müşterilerimizi satış ofislerimize bekliyoruz."